Trabzon'da köpeğiyle çarşı pazar geziyor

Trabzon'da yaşayan 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu'nun kızı, yaralı bir köpek buldu.

Veterinerde tedavisi yapılan köpeği sahiplenen anne Hatipoğlu, 'Kukuli' adını verdiği can dostuyla kısa sürede güçlü bir bağ kurdu.

Bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Hatipoğlu, haftanın tek izin gününü tamamen Kukuli'ye ayırıyor.

BATTANİYEYE SARIP GEZDİRİYOR

Battaniyeye sardığı Kukuli'yi sırtına alarak sokak sokak dolaşan Hatipoğlu, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

"HERKES ONU TANIYOR"

Hatipoğlu, "6 yıl önce Kukuli ile tanıştık. Kızım sokakta bulduğunda çok kötü durumdaydı. Yaralıydı, enfeksiyonu vardı. Tedavisini yaptırdıktan sonra yanıma aldım.

Haftada bir gün iznim oluyor. Onda da Kukuli'yi sırtıma alıp geziyorum. Bir günümü onun için ayırıyorum. Çok alıştı. İzinli olduğum günü biliyor.

O gün evde durmuyor sanki 'Beni al gezmeye gidelim' diyor. İnsanlardan korkuyor. Onun için sırtımda gezdiriyorum. Kukuli'ye önceden şiddet uygulamışlar. Dövüp, sokağa atmışlar.

Artık Kukuli'den ayrılamam. Kiradayım, Kukuli'den rahatsız oldukları için 'Evden çık git' dediler. Gerekirse sokakta yatarım yine de onsuz yapamam. Ölene kadar böyle beraberiz. Evden çıkıp sokak sokak geziyoruz. Artık onu tanıyorlar." dedi.

"AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİĞİMİ SANIYORLAR"

Hatipoğlu, "Gösteriş yaptığımı, akli dengemin yerinde olmadığını söyleyenler oluyor. Aklım başımda, çalışıyorum. O benim can yoldaşım. Her şeyim.

Trabzon'u birlikte geziyoruz, hiç sesi çıkmaz. Yeter ki sırtımda olsun. Kendini daha güvende hissediyor. Bulduğumuzda evde birkaç isim saydık. Hiç tepki vermedi. 'Kukuli' dedik dönüp baktı. Öyle ismi oldu." ifadelerini kullandı.