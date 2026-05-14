Trabzon'da köpekler tarafından kolu parçalanan kadın, davasının sonuçlandığını göremeden hayatını kaybetti

2020 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden memleketi Trabzon'un Of ilçesine çay hasadı için giden 61 yaşındaki Huriye Kaya, sabah saatlerinde çay bahçesine giderken biri pitbull, ikisi Alman kurdu olmak üzere 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

7 KEZ AMELİYAT OLDU

Ağır yaralanan Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

7 kez ameliyat edilen kadının parçalanan sol kolu dirseğinin üst kısmından ampute edildi. Yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kalan Kaya, daha sonra taburcu edildi ancak yıllarca tedavi görmeye devam etti.

Aradan geçen yaklaşık 6 yılın ardından Huriye Kaya yaşamını yitirdi.

"PİTBULLUN SAHİBİ HİÇBİR ZAMAN TEDBİRLERİNİ ALMADI"

Yaşananları anlatan Huriye Kaya'nın eşi Nihat Kaya, "Benim yüzde 60 engellim var. Şu anda eşim yok. Ben burada artık hayatım bu öyle idame edecek. Pitbullun sahibi hiçbir zaman tedbirlerini almadı. Köpek sahibi tedbirlerini almadığı için bu kadın bu hale düştü. Bizim orada çay bahçesine sabahleyin 06.30'da girilir.

Öğlen sıcağında çıkılır. Ondan sonra bir de akşam serinlikte gidilir çay bahçesine. Bu çay bahçesine girerken üç tane köpeğin saldırısına uğruyor. Biri pitbull ikisi kurt köpeği. Bu köpekler sol kolunu bilekten yukarısını komple parçaladı" dedi.

"ENFEKSİYON OLUŞMAMASI İÇİN KOLUNU KESTİLER"

Olay sonrası Trabzon'a gittiğini söyleyen Kaya, "Buradan uçakla Trabzon'a gittim. Demir kancalarla tutuyordu bu kol. Yoksa tamamen bitmişti yani. Ondan sonra köpek salyasından dolayı enfeksiyon oluşmaması için entübe ettiler.

Kolunu kestiler. Ondan sonra 40 gün yoğun bakımda yattı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 10-15 gün daha hastanede kaldı. Sonra taburcu ettiler" diye konuştu.

"KOLUNU KURTARMAK İÇİN KARIN BÖLGESİNE GÖMDÜLER"

Tedavi sürecinde doktorların büyük mücadele verdiğini belirten Kaya, "Taburcu olduktan sonra çok tedavi gördü. Bir sürü tedavi gördü, pansumanlar yapıldı. Kolunu kurtarmak için karın bölgesine gömdüler. Hani beslenir diye hesap ettiler. Orada bile beslenmedi garibim, o acıyı bile çekti" ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARININ ÇOCUKLARINI PARÇALIYOR BU KÖPEKLER"

Saldırgan köpeklerle ilgili yaşadığı tepkiyi dile getiren Kaya, "Karadeniz bölgesinde ben çayımı toplayacağım, sen de orada saldırgan köpek besleyeceksin. Ben bunalıma giriyorum. Başkalarının çocuklarını parçalıyor bu köpekler. Başkalarının evlatları gitmesin. Benim eşim gitti ama başkalarınınki gitmesin diye üzülüyorum" dedi.

Kaya, "Biz hayvanlara düşman değiliz. Ama bunlar insanlara zarar veriyor. Üzüntümüz büyük. Ölen ölmüştür. Bizim şikayetimiz Allah'a. Kim bunlara sebep olduysa" diye konuştu.

"6 YIL SÜREN DAVA SONUÇLANDI AMA GÖREMEDİ"

Davanın yıllarca sürdüğünü belirten Kaya, "Köpekle alakalı dava 6 sene sürdü. Hakim karar verdi ama garibim tazminat parasını almadan mezara gitti. 6 sene bir dava sürer mi? Ben bilmiyorum yani. Bunun ötesinde bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

"EVE GELİP HAVA MAKİNESİYLE YAŞAYACAKTI"

Eşinin sağlık durumunun zamanla ağırlaştığını söyleyen Kaya, "Trabzon'da fakültede entübe oldu. Ciğerler hasar aldı. Doktorlar ciğerlerin söndüğünü söyledi. Kalbi yoruldu. Zaten havayla yaşıyordu.

Doktor bana, ‘Ben bunu taburcu etsem eve götürsen hava makinesiyle yaşayacak' dedi. Bana rapor yazdı. Gittim hava makinesini devlet kurumundan aldım. Eve gelip havayla yaşayacaktı ama o bile nasip olmadı" dedi.