Trabzon'da korona tanısı konan genç, hastaneden kaçtı

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 23 yaşındaki M.K.G'nin odasında bulunamaması üzerine hastane çalışanları durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri, M.K.G'ye ulaşmak için ailesiyle temasa geçerek hem kendi hem de akrabalarının evlerinde tedbir aldı.

AİLESİ İKNA ETTİ

Bir süre sonra Arsin ilçesindeki evine gelen M.K.G, yakınlarının ısrarı sonucunda hastaneye gitmeye ikna oldu. Hastaneye getirileceği aracın plakasını polise bildiren aile üyeleri kısa süre içinde M.K.G'yi hastaneye ulaştırdı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ve 112 Acil Servis ekipleri de güzergahta önlem alarak M.K.G'nin hastaneye götürüldüğü aracı takip etti. M.K.G, hastanede yeniden tedavi altına alındı.