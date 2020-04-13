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Trabzon'da koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, kendisi ve ailesini koronavirüs salgınından korunmak isteyen Ömer Birinci (56), kamyon kasasına monte ettiği, 20 metrekarelik ahşap evde yaşıyor.

DHA |
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Trabzon'da koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç çözüm yolu buldu.

Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı.

Trabzon'da koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

KAMYONUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ

Aklına gelen ilginç yöntemiyle başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren Birinci, koronavirüs salgınına karşı yapılan 'evde kal' çağrılarına uymak için eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdiğini söyledi.

Ömer Birinci, yanına aldığı ailesiyle 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki ahşap evde kalıyor.

İçinde yatak, mutfak dolabı, fırın ve soba yer alan kamyonda kalan Birinci ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle ilçeden uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Karla kaplı yaylada yaklaşık 1 aydır kamyonda kalarak, izole olduklarını anlatan Ömer Birinci, "Şehirde oturduğumuz için orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var; yediğimiz, içtiğimiz doğal. Burada kalarak, kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın, koronavirüse dikkat edelim" diye konuştu.

"VİRÜS BİTENE KADAR BURADAYIZ"

6 çocuk babası olan ve 3'ü ile birlikte geldikleri yaylada, eve dönüştürülen kamyonda izole olduklarını söyleyen Ömer Birinci, yaylaya gelenlerle temasta bulunmadıklarını, maske ile korunduklarını kaydetti.

Birinci, "2 çocuğum yurt dışında yaşıyor. 1 çocuğum da il dışında yaşıyor. Koronavirüs bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğiz" dedi.

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