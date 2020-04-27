taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9844
Euro
7.5701
Altın
1719.55
Borsa
100570.91
Gram Altın
386.566
Bitcoin
53824.06

Koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, kadın doktora saldırdı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, kadın doktora saldırdı

 

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde TBMM'den sağlıkta şiddetin önlenmesine dair yasa da Meclis'ten geçti. Ancak bu gelişme bile hekimlere şiddet uygulayanları durduramıyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde meydana gelen olay da bu cinsten.

Olay, dün sabah Kalkınma Mahallesi'ndeki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde meydana geldi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan yakınları ise acil servisten girerek, görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı.

Özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince hasta yakınları dışarı çıkarıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest kaldı.

"OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Esra Ersöz Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını anlattı.

Genç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum."

"KORKUYORUM"

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. ‘Sağlıkta şiddet yasası çıktı’ diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?"

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ'DEN DESTEK

Öte yandan aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, meslektaşının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşananlara tepki gösteren Prof. Özlü paylaşımında, “İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli” ifadelerinde bulundu.

Koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, kadın doktora saldırdı

Koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, kadın doktora saldırdı

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı -1
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı -6

İlginizi Çekebilir
Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için krediyi onayladı
Dünya Bankası, koronavirüs pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.
Trabzon’da koronavirüs sürecinde 155’e gelen istekler pes dedirtti
Trabzon’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı’na gelen telefonlar, yok artık dedirtiyor.
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Devletin verdiği bin liralık yardıma başvuran kişinin Ferrari sahibi olduğunun ortaya çıkması, Samsun'un gündemine oturdu.
Polis memuru, hayvan sevgisiyle görenleri duygulandırdı
Kadıköy’de bir polis memuru iftara yakın saatlerde orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2574
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
288
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
68
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
147
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
76
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
155
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir