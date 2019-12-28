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Trabzon'da mezarlık taşıma tartışması

Maçka'da eski muhtar, kendi döneminde eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin taşınmasını istedi.

DHA | 28.12.2019 - 16:31..
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Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti.

Seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen Dursun Yeşilaraz, kendi döneminde eşinin ailesi tarafından bağışlanan arazideki 8 mezarın kaldırılmasını istedi.

Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak mezarların  taşınmasını talep etti.

Belediye tarafından verilen onayla 3 cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer 5 mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi.

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -2

İFTİRA ATIYORLAR

Eski muhtar Dursun Yeşilaraz, kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Asla benim oralarda bir yerim yok. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yeri kazıtma gibi bir lüksüm de yok. Hakkımda 'çamur at izi kalsın' şeklinde karalama yapılıyor. Karşı tarafın iddiaları bunlar. Suç duyurusunda bulunup, haklarımı arayacağım. Olayla ilgim, alakam yok. Böyle gelişmelerin olduğunu da sitelerden öğrendim. 'Tekrar muhtarlık seçimine girerim' diye herhalde böyle bir karalama yaptılar. Mezarların neden boşaltıldığından bilgim yok. Araya nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi.

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -5

''KÖYÜ KARALAMAK İÇİN YAPILDI''

Yöre sakinlerinden Murat Yeşilaraz da mahallede seçim kavgası yaşandığını belirterek, "Daha önceden mezarları almaya çalıştılar, müsaade etmedik. Şimdi de bir seçim davası oldu, muhtarla bir sıkıntıları olmuş ancak ben orada yoktum. Orası dedemin yeri. Eski muhtarın burada konuşmaya hakkı yok. Zaten burası Büyükşehir Belediyesi mezarlığına verilmiş. Kimse bir talepte bulunamaz. Onlar gönüllü olarak mezarlarını alıp, gitmişler. Köyü karalamak için yapılan bir şey. Burada bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -1

''KEŞKE YAŞANMASAYDI''

Muhtar Ziya Yeşilaraz ise, yaşananlardan ötürü üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Eski muhtarın talebiyle bu mezarlar taşındı. Keşke böyle üzücü şeyler yaşanmasaydı" dedi.

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -3

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -4



Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -6

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -7

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -8

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -9

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması -10

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