Trabzon’da ortaokulda 12 öğrenci yediklerinden zehirlendi

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Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda, edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yemek yiyen bazı öğrencilerde kısa süre sonra mide bulantısı ve benzeri şikâyetler ortaya çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

12 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastaneye kaldırılan toplam 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öğrencilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, zehirlenme şüphesine ilişkin hem okul yemekhane koşullarının hem de tüketilen gıdaların detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.