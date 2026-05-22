Trabzon'da Türkiye Kupası coşkusu

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer, kupanın sahibi oldu.

Daha önce Türkiye Kupası’nda 17 kez final oynayıp 9 kez şampiyonluk yaşayan Karadeniz temsilcisi, 18. finalinde 10. kez mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞU ALDI

Geçtiğimiz sezon Gaziantep’te oynanan finalde Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, bu kez Konyaspor’u yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Trabzon şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

Bordo-mavili taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde horon ve kolbastı oynayarak Türkiye Kupası zaferini kutladı.