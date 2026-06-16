Trabzon'da yaşlı kadın, her gün ölen eşi ve oğlu için mezarlığa gidiyor

Trabzon’un Düzköy ilçesinde yaşayan Fatime Öksüz’ün hayatı, son yıllarda yaşadığı büyük kayıpların ardından mezarlıkla ev arasında geçen bir düzene dönüştü. Eşi ve oğlunu kısa aralıklarla kaybeden yaşlı kadın, her gün sabah, öğle ve akşam saatlerinde mezarlığın yolunu tutarak hem acısını yaşıyor hem de onlarla bağını sürdürdüğünü düşünüyor.

PEŞ PEŞE GELEN KAYIPLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çayırbağ Mahallesi’nde yaşayan dört çocuk annesi Fatime Öksüz, 2022 yılında eşi Sabri Öksüz’ü yüksek enfeksiyon nedeniyle kaybetti. Bu acının ardından toparlanmaya çalışan Öksüz, 2024 yılında oğlu Ali Öksüz’ün kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bir kez daha yıkıldı.

Peş peşe gelen kayıplar, yaşlı kadının günlük yaşamını tamamen değiştirdi.

HER GÜN ÜÇ KEZ MEZARLIK YOLUNDA

Yaklaşık dört yıldır düzenli olarak mezarlığa giden Fatime Öksüz, gününün büyük bölümünü eşi ve oğlunun mezarlarının başında geçiriyor.

Sabah erken saatlerde evden çıkan Öksüz, öğle ve akşam saatlerinde de aynı yolu tekrar ediyor. Akşam ise mezarlığa uğramadan evine dönmüyor.

“GÜNEŞ DOĞDUĞU GİBİ MEZARA GELİRİM”

Fatime Öksüz, her gün sürdürdüğü bu alışkanlığı şu sözlerle anlatıyor:

“Her sabah güneş doğduğu gibi mezara gelirim. Sandalyeme oturur, dua ederim. Akşama kadar buradayım. Nefes darlığım olmasa eskisi gibi ormanda çalışırım.”

Yaşlı kadın, mezarlıkta eşi ve oğluyla konuştuğunu, onlarla dertleştiğini de ifade ediyor.

DOKTOR TAVSİYESİ MEZARLIK YOLUNA DÖNÜŞTÜ

Kalp hastası olan Öksüz’e, doktorları yürüyüş yapmasını tavsiye etti. Ancak bu tavsiye, onun için bambaşka bir anlam kazandı.

Ayağında kara lastikleri, elinde bastonu ve beline bağladığı yöresel kıyafetiyle her gün aynı yolu yürüyen yaşlı kadın, yürüyüşünü mezarlığa uzanan bir özleme dönüştürdü.

AİLE DESTEK OLMAK İÇİN YANINDA

Ailenin aktardığına göre Fatime Öksüz, gün içinde çocukları tarafından takip ediliyor ve ihtiyaçları karşılanıyor. Oğlu Faik Öksüz, annesinin eşine ve kardeşine çok bağlı olduğunu, bu nedenle mezarlığı hiç ihmal etmediğini söylüyor.

Aile bireyleri, yaşlı kadının hem sağlık durumunu hem de günlük rutinini yakından takip ederek yanında olmaya çalışıyor.

YILLARIN YORGUNLUĞU VE SÜREN BAĞ

Nüfus kayıtlarında 1940 doğumlu olarak görülen Fatime Öksüz’ün gerçek yaşını tam olarak bilmediği, çocukluğunda geç kayıt nedeniyle yaşının net olmadığı ifade ediliyor.

Yılların yorgunluğunu bastonuna dayanarak taşıyan Öksüz, tüm zorluklara rağmen hayatını sürdürüyor ve en uzun vakitlerini mezarlıkta geçiriyor.

MEZARLIK ARTIK GÜNLÜK YAŞAMIN MERKEZİ

Fatime Öksüz için mezarlık, yalnızca bir ziyaret yeri değil; aynı zamanda günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Her gün tekrar ettiği bu yolculuk, onun için hem bir yürüyüş hem de kaybettiklerine duyduğu derin özlemin sessiz bir ifadesi olarak sürüyor.