Trabzon'da yayla sezonu öncesi karlı yollar açılıyor

Trabzon’da bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara dönüş hazırlıkları başladı. Kış boyunca kar altında kalan yüksek rakımlı yayla yollarında, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzun süredir kapalı olan yayla yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Kar ve kürtüklerin iş makineleriyle temizlendiği bölgelerde çalışmalar, gece gündüz devam ediyor.

BİRÇOK YAYLA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar kapsamında Kadırga yolu ile Maçka ilçesine bağlı Taşköprü-Kurtdere, Arnastal, Üçgedik ve Yediharman yaylaları bağlantı yolları ulaşıma açıldı.

Ayrıca Kırlavu, Deveboynu ve Boğuç yaylalarına giden yolların yanı sıra Köprübaşı’nda Limonsuyu, Öküzlü ve Taşlı Kervanyolu güzergâhlarında da kar temizliği tamamlandı.

Çaykara’nın Şekersu Mahallesi ve Araklı’nın Erikli Mahallesi yollarında da ulaşım yeniden sağlandı.

"YAYLA GÖÇLERİNE HAZIRLIK" VURGUSU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yayla sezonu öncesinde çalışmaların hızlandırıldığı belirtilerek ekiplerin sahada kesintisiz görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların yayla göçleri sırasında mağduriyet yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiği vurgulandı.

KIŞIN KAPANAN YOLLAR YENİDEN AÇILIYOR

Kış aylarında ulaşıma kapanan yayla yollarında yürütülen çalışmalar sayesinde, yaz sezonu öncesinde bölgeye dönüş hazırlıkları hız kazandı. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı noktalarda zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.