Trabzon’da yürekleri ağza getiren olay: 3 aylık bebek otomobilde mahsur kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, İncirlik Camii önünde genç anne, otomobiliyle bölgeye geldikten sonra kısa süreliğine araçtan indi. Bu sırada otomobilin anahtarını iç koltukta unutan anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Araç içerisinde pusette bulunan 3 aylık bebeğin kapalı otomobilde kaldığını gören anne, bir anda büyük korku yaşadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Özellikle havanın sıcak olması nedeniyle bebeğinin zarar görebileceğinden endişe eden anne, çevredeki esnaftan yardım istedi. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan annenin panik hali, çevrede bulunan vatandaşları da harekete geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye çilingir çağrılırken anne, bir yandan aracın camından bebeğini sakinleştirmeye çalıştı. Araç içerisinde kalan bebeğin zaman zaman ağlaması, bekleyişi daha da stresli hale getirdi.

YARIM SAATLİK ENDİŞE DOLU BEKLEYİŞ

Yaklaşık yarım saat boyunca araç içerisinde kalan bebeğin sağlık durumundan endişe eden anne, kapının açılmasını umutla bekledi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar da anneye moral vermeye çalışırken, bazı kişiler gölgelik oluşturarak aracın fazla ısınmasını önlemeye çalıştı.

Bölgeye gelen çilingir, yaptığı müdahale sonrası otomobilin kapısını açmayı başardı.

ANNE VE BEBEĞİN KAVUŞMASI ALKIŞLANDI

Kapının açılmasıyla birlikte büyük bir rahatlama yaşayan anne, bebeğini kucağına alarak uzun süre sarıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise mutlu sonla biten olayı alkışlarla karşıladı.

Olayda anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.