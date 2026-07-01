Trabzonspor 4 transferi açıkladı!

Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 4 ismi kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-Mavililer, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Samet Akaydin ile yaptığı anlaşmaların detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

4 KAP BİLDİRİMİ BİRDEN GELDİ...

Bir diğer transfer ise Thierry Darnel Karadeniz.

Serbest statüdeki genç milli oyuncu ile 5 yıllık uzun soluklu bir anlaşma sağlandı.

31 yaşındaki tecrübeli isim Metehan Mimaroğlu da opsiyon hakkı Trabzonspor’da kalmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrıca, Melih Kabasakal’ın Gaziantep FK’dan kesin transferi konusunda hem kulüp hem de oyuncuyla tam anlaşma sağlandı.

MELİH KABASAKAL

Trabzonspor cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000.-TL 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."”

THIERRY KARADENİZ

“"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."”

METEHAN MİMAROĞLU

“"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."”

SAMET AKAYDİN

“"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."”