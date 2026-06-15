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Trabzonspor, Emanuel Terry transferini duyurdu

Trabzonspor Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li pivot Emanuel Terry'i transfer etti.

AA AA
Trabzonspor, Emanuel Terry transferini duyurdu
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Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor, ABD'li pivot Emanuel Terry'i transfer ettiğini duyurdu.

TRANSFER AÇIKLANDI

Bordo-mavili ekibin açıklamasında, 29 yaşındaki Emanuel Terry ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)