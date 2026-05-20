Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı

Süper Lig'de sezona Beşiktaş’ta başlayan ardından siyah-beyazlı ekipten kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en yüksek skor katkısı verdiği dönemini yaşıyor.

Arnavut oyuncu, Süper Lig’de 28 maçta 11 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda ise 7 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

KAP'A DUYURULDU

Muçi'nin bu üstün performansı sonrasında Trabzonspor Kulübü, harekete geçti ve yıldız oyuncunun bonservisinin alındığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Muçi'nin transferi için, "Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim." dedi.