Trabzonspor evinde dağıldı: Gençlerbirliği Süper Lig’de kaldı

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. 7’nci dakikada Nwakaeme’nin kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda kaleci Velho gole izin vermedi.

Ev sahibi ekip özellikle duran toplarla etkili olmaya çalışırken, 18’inci dakikada Bouchouari’nin ceza sahası dışından şutunda dönen topu ağlara gönderen Onuachu’nun golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BAŞKENT EKİBİ İLK YARIYA ÖNDE GİRDİ

20’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Onuachu’nun kafa vuruşunda da Velho başarılı oldu. İlk yarının son bölümünde oyunda dengeyi kuran Gençlerbirliği, 45’inci dakikada öne geçti. Metehan Mimaroğlu’nun ortasında Traore yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda Trabzonspor baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. 50’nci dakikada Metehan Mimaroğlu’nun uzaktan şutunda Onuralp Çakıroğlu gole izin vermedi. 59’uncu dakikada ise Nwakaeme’nin kullandığı köşe vuruşunda Onuachu’nun kafa vuruşu doğrudan kaleci Velho’da kaldı.

İKİNCİ YARININ SONLARINDA TEMPO ARTTI

Maçın son bölümünde savunmada açıklar veren Trabzonspor karşısında Gençlerbirliği farkı artırdı. 88’inci dakikada Abdurrahim Dursun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Tongya’nın şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

90+3’üncü dakikada ise Metehan Mimaroğlu bireysel yeteneğiyle gecenin skorunu belirledi. Sol kanatta rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Metehan, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve mücadele 3-0 sona erdi.

FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş galibiyetinin ardından ilk 11’de beş değişikliğe gitti.

Lovik ve Nwaiwu yedek soyunurken, sarı kart cezalısı Muçi kadroda yer almadı.

Zubkov ve Onana da maç kadrosuna alınmayan isimler oldu. Bu oyuncuların yerine Onuralp Çevikkan, Boran Başkan, Pina, Augusto ve Onuachu ilk 11’de görev yaptı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Papara Park’taki mücadelede tribünlerin önemli bölümünün boş kaldığı görüldü.

Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde yer yer boşluklar oluşurken, Gençlerbirliği taraftarına ayrılan deplasman tribününde de düşük doluluk dikkat çekti.