Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Salih, Lovik; Oulai, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Umut Nayir

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Zuzek, Goutas, Abdurrahim; Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya; Traore, Metehan, Sekou Koita.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Karadeniz ekibi, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 69 puan toplayarak sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, 31 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un daha önce küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri olacak.

Gençlerbirliği kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Başkent ekibinin galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak.