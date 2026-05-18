Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadı'nda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

İDMANDAN NOTLAR

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.