Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadı'nda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
İDMANDAN NOTLAR
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)