Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bordo-mavililer, aynı gün özel uçak ile maçın oynanacağı Antalya'ya hareket edecek.

EDIN VISCA, TRABZON'DAN AYRILDI

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzon'dan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, Antalya'da oynanacak  Türkiye Kupası finalinde takımın yanında olacağı öğrenildi.

Final karşılaşmasının ardından Visca'nın Trabzonspor'a resmen veda ederek kariyeriyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)