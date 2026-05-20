Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Bordo-mavililer, aynı gün özel uçak ile maçın oynanacağı Antalya'ya hareket edecek.
EDIN VISCA, TRABZON'DAN AYRILDI
Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzon'dan ayrıldı.
Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, Antalya'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde takımın yanında olacağı öğrenildi.
Final karşılaşmasının ardından Visca'nın Trabzonspor'a resmen veda ederek kariyeriyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor.