Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.

İLK 11'LER

FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.

TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

KONYASPOR BİR KEZ ŞAMPİYON OLDU

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.