Trabzonspor, Noah Jose Saviolo transferini açıkladı

22 Haziran Pazartesi günü resmen başlayacak yaz transfer dönemi öncesinde Trabzonspor'dan üst üste hamleler geliyor.

Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi transferlerini açıklayan bordo-mavililer, bir imza daha attırdı.

Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılım hakkı sağlayan Trabzonspor, Noah Jose Saviolo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Portekiz ekibi Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.

Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Portekizli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ÖDENECEK MAAŞ

Trabzonspor'un genç oyuncuya ödeyeceği maaş şu şekilde:

-2026-27 sezonu için 1.35 milyon euro maaş

-2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro maaş

-Kalan 3 sezon için 1 milyon euro maaş

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."



"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur.”

GELECEĞE YATIRIM

Trabzonspor'un uzun vadeli kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülen Saviolo'nun, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği ifade ediliyor.

Bordo-mavili yönetim, hem sportif katkı hem de gelecekteki satış potansiyeli nedeniyle oyuncuyu önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Saviolo, geçtiğimiz sezon Vitoria formasıyla 36 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.