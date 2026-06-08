Trabzonspor, Noah Jose Saviolo transferini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcu Noah Jose Saviolo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
22 Haziran Pazartesi günü resmen başlayacak yaz transfer dönemi öncesinde Trabzonspor'dan üst üste hamleler geliyor.
Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi transferlerini açıklayan bordo-mavililer, bir imza daha attırdı.
Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılım hakkı sağlayan Trabzonspor, Noah Jose Saviolo'yu renklerine bağladığını duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Portekiz ekibi Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.
Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Portekizli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ÖDENECEK MAAŞ
Trabzonspor'un genç oyuncuya ödeyeceği maaş şu şekilde:
-2026-27 sezonu için 1.35 milyon euro maaş
-2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro maaş
-Kalan 3 sezon için 1 milyon euro maaş
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.”
GELECEĞE YATIRIM
Trabzonspor'un uzun vadeli kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülen Saviolo'nun, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği ifade ediliyor.
Bordo-mavili yönetim, hem sportif katkı hem de gelecekteki satış potansiyeli nedeniyle oyuncuyu önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan Saviolo, geçtiğimiz sezon Vitoria formasıyla 36 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.