Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini KAP'a bildirdi

Bordo mavililerde transfer sezonu açıldı.

Sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 3'üncü olarak tamamlayan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

CABRAL TRANSFERİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.”

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'sinin Portekiz ekibine verileceği öğrenildi.

Bordo mavililerin yeni transferi Noah Saviolo, 23.15'te İstanbul'da olacak.

PERFORMANSI

Sezon içerisinde Estrela'dan Benfica'ya giden Cabral, geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçı 6 gol 5 asistle tamamladı.