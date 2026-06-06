Trabzonspor transferde durmuyor: Şimdiden 6 isim bitti!

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Trabzonspor transferde adeta şahlandı...

Bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, transferde görülmemiş bir hızlı hareket ediyor.

Bordo-mavili yönetim, 2025-26 sezonunun sona erdiği 17 Mayıs’tan bugüne geçen 20 günde 6 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı.

20 GÜNDE 6 İSİMLE ANLAŞILDI

Fırtına, öncelikle Genoa ile yollarını ayıran Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovsky ve Köln U19 Takımı’ndan Thierry Karadeniz’i renklerine bağladı.

Bordo-mavililer, daha sonra ise Ernest Muçi’nin bonservisini 8.5 milyon euroya Beşiktaş’tan aldı.

SON OLARAK MALINOVSKY, MUÇİ VE SAVIOLO

Daha sonra Benfica’dan savunmacı Sidny Cabral’ı 7 milyon euroya, Gençlerbirliği’den ayrılan Metehan Mimaroğlu’nu bedelsiz olarak transfer etti.

Trabzonspor’un son transferi ise 11.5 milyon euroya Vitoria Guimaraes’ten alınan Noah Saviolo oldu.