Trabzonspor transferde durmuyor: Şimdiden 6 isim bitti!
Transferde en hareketli takımı olan Trabzonspor, şu ana kadar Ruslan Malinovsky, Thierry Karadeniz, Ernest Muçi, Sidny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo'yu kadrosuna kattı.
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Trabzonspor transferde adeta şahlandı...
Bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, transferde görülmemiş bir hızlı hareket ediyor.
Bordo-mavili yönetim, 2025-26 sezonunun sona erdiği 17 Mayıs’tan bugüne geçen 20 günde 6 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı.
20 GÜNDE 6 İSİMLE ANLAŞILDI
Fırtına, öncelikle Genoa ile yollarını ayıran Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovsky ve Köln U19 Takımı’ndan Thierry Karadeniz’i renklerine bağladı.
Bordo-mavililer, daha sonra ise Ernest Muçi’nin bonservisini 8.5 milyon euroya Beşiktaş’tan aldı.
SON OLARAK MALINOVSKY, MUÇİ VE SAVIOLO
Daha sonra Benfica’dan savunmacı Sidny Cabral’ı 7 milyon euroya, Gençlerbirliği’den ayrılan Metehan Mimaroğlu’nu bedelsiz olarak transfer etti.
Trabzonspor’un son transferi ise 11.5 milyon euroya Vitoria Guimaraes’ten alınan Noah Saviolo oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi