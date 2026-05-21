Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Konyaspor ile karşılaşacak
Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinde sahaya çıkıyor. Bordo-mavililer, son iki finalde kaybettikleri kupayı bu kez kazanarak müzesine götürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
TRABZONSPOR ART ARDA 3. KEZ FİNALDE
Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)