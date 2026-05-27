Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.

İLHAN PALUT SEVK EDİLDİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ya sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.