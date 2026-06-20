Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
Trabzonspor'un 2026/27 sezonunda kullanacağı yeni sezon formaları tanıtıldı. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi yoğun ilgi gördü.
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu kapsamda birçok alanda çalışma yürütülürken bunlardan biri de taraftarların merakla beklediği yeni sezon formaları olarak öne çıkıyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
2026/27 sezonunda kullanacağı yeni sezon formalarını tanıttı.
Bordo-mavili ekip, yeni formalarını bu video ile duyurdu.
4 FORMA YER ALDI
Trabzonspor'un yeni sezon setinde 4 forma bulunuyor.
Çubuklu, bordo, mavi ve siyah olarak tanıtılan formalarda NFC teknolojisi de yer alıyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi