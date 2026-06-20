Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda birçok alanda çalışma yürütülürken bunlardan biri de taraftarların merakla beklediği yeni sezon formaları olarak öne çıkıyor.

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2026/27 sezonunda kullanacağı yeni sezon formalarını tanıttı.

Bordo-mavili ekip, yeni formalarını bu video ile duyurdu.

4 FORMA YER ALDI

Trabzonspor'un yeni sezon setinde 4 forma bulunuyor.

Çubuklu, bordo, mavi ve siyah olarak tanıtılan formalarda NFC teknolojisi de yer alıyor.