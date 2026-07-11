Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İDMANDAN NOTLAR
Akşam antrenmanında ise bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alanda oyunla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)