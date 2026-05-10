Trabzonspor'a kaybettiler! Mersinspor küme düştü
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Mersinspor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi, lige veda etti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-80'lik skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR GALİP GELDİ
Mücadelede ilk sayı konuk ekipte March'ın dışarıdan atışıyla geldi. Trabzonspor, Berk Demir, Hamm ve Reed'in bulduğu sayılarla karşılık vererek ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.
İkinci periyota Reed ve Taylor'un etkili oyunuyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 12'ye kadar çıkardı. (35-23) Trabzonspor, üstünlüğünü hissettirdiği periyotu 49-33 önde bitirdi.
Trabzonspor, Ege Arar'ın hücum ribauntlarındaki etkili oyunuyla üçüncü periyotu 66-55'lik skorla üstün geçti.
Bordo-mavililer, son periyotu da önde bitirerek maçtan 90-80 galip ayrıldı.
MERSİNSPOR KÜME DÜŞTÜ
Mesinspor, Büyükçekmece Basketbol'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
Trabzonspor: Reed 25, Berk Demir 9, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 12, Girard 12, Alican Güney 2, Batu Bircan, Ege Arar 7, Dorukhan Engindeniz
Mersinspor: Olaseni 11, March 23, Cowan 19, Ergi Tırpancı 2, Chassang, Kartal Özmızrak 4, Leon Apaydın 3, White 18, Enoch
1. Periyot: 25-20
Devre: 49-33
3. Periyot: 66-55