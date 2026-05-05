Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

İDMANDAN NOTLAR

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Bu arada, antrenmandan önce futbolculardan Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.