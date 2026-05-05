Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.
İDMANDAN NOTLAR
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada, antrenmandan önce futbolculardan Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
