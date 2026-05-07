Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
TRABZONSPOR, YARIN İSTANBUL'A GİDECEK
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.
