Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

TRABZONSPOR, YARIN İSTANBUL'A GİDECEK

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.