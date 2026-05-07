Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

TRABZONSPOR, YARIN İSTANBUL'A GİDECEK

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

