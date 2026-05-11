Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam ediyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, rondo ve taktik çalışmalar yaptı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

