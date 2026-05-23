Trabzonspor'da iki ayrılık birden: Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Trabzonspor, sözleşmeleri biten Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti.

Bordo-mavililer, ilk olarak Edin Visca için açıklama yaptı.

Trabzonspor'a Ocak 2022'de imza atan Edin Visca, bordo-mavililerde 129 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı.

VISCA: İYİ Kİ TRABZONSPOR'A GELDİM

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili kulübe yayımladığı duygusal mesajla veda etti.

Trabzonspor'da geçirdiği yılları unutamayacağını belirten Bosnalı futbolcu, "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim" dedi.

Trabzonspor'da 5 yıl forma giyen Edin Visca, yayımladığı veda mesajıyla bordo-mavili camiaya teşekkür etti. Şampiyonluk sezonundan yaşadığı sakatlıklara kadar birçok unutulmaz anısını anlatan Visca, Trabzonspor'da geçirdiği dönemin kariyerinin en özel süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Visca, "Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum. 5 yıl boyunca burada hep beraber neler yaşadık. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluk yaşadık. O maçları, stattaki atmosferi şimdi tek tek hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR GERÇEKTEN FARKLI BİR CAMİA"

Bordo-mavili kulüpte çok özel duygular yaşadığını dile getiren Visca, "Bir süre sonra Trabzonspor'un gerçekten farklı bir camia olduğunu fark ettim. Burada herkesin sıcaklığını çok iyi hissettim. Taraftarlar, çalışanlar, yöneticiler ve başkanlar her zaman yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜÇ ZOR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Trabzonspor kariyerinde zorlu süreçler de yaşadığını anlatan deneyimli futbolcu, "Burada üç zor ameliyat geçirdim. Ama bu kulüp beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O yüzden 'İyi ki Trabzonspor'a geldim' diyorum. Gerçekten böyle hissediyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMA TEK TEK ANLATACAĞIM"

Trabzonspor'da yaşadığı anıları çocuklarına anlatacağını söyleyen Visca, "Çocuklarım büyüyünce burada yaşadığımız her şeyi tek tek anlatacağım. Futbol hayatı belki de bunun için var. O tarihi geceleri, atmosferi ve taraftarın sevgisini hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR ZOR VEDA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Veda konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşayan Visca, "Bu kadar zor bir veda olacağını düşünmemiştim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim kendimi. İyi ki bu şehre geldim, iyi ki her şeyi beraber yaşadık. Herkesi seviyorum. Nasip olursa bir gün tekrar karşılaşacağız" dedi.

Veda mesajı sırasında duygusal anlar yaşayan Visca, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

NWAKAEME'NİN SÖZLERİ

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, yayımladığı veda mesajında bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Trabzon'da yaşadığı yılları unutamayacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "Trabzonspor oyuncusu olmasam da ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım" dedi.

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve taraftarın sevdiği biri haline gelen Anthony Nwakaeme, yayımladığı duygusal mesajla bordo-mavili camiaya veda etti. Trabzonspor'da geçirdiği dönemi 'inanılmaz' olarak tanımlayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı şampiyonluklar, takım arkadaşları ve taraftar desteğinin kariyerinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"TRABZON'DA BENİ MUTLU EDEN ÇOK ŞEY VAR"

Veda mesajında duygularını anlatan Nwakaeme, "İyi hissediyorum. Farklı duygular içindeyim. Ama hepsini toparlayacak olursam iyi hissediyorum, minnettarım ve çok mutluyum. Hepsi inanılmazdı. Kupa kazandığım her maç, birlikte mücadele ettiğim her oyuncu, her teknik direktör ve özellikle Trabzon'daki tüm taraftarlar bunu hak ediyor. Hatta bundan daha fazlasını hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da sadece kupalar kazanmadığını belirten deneyimli futbolcu, "Bu gerçekten inanılmaz bir duygu. Geriye dönüp baktığımda Trabzon'da beni mutlu eden çok şey olduğunu düşünüyorum. Sadece kupalar değil, insanların bana yaklaşımı da. Bunu yanımda görebildiğim için gurur duyuyorum" dedi.

"BANA HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ"

Trabzonspor taraftarına teşekkür eden Nwakaeme, "Size mesajım şu; size teşekkür ederim. Size kaç kere teşekkür etsem az gelir. Beni her zaman desteklediniz, beni her zaman motive ettiniz. Bu yüzden size söyleyeceğim çok fazla şey yok. Sadece her şey için ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

"BEN BÜYÜK BİR TRABZONSPOR TARAFTARIYIM"

Bordo-mavili kulübe olan bağlılığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Ve şunu bilmenizi isterim ki Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım. Her şey için size sonsuza kadar minnettar kalacağımı söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Nwakaeme, Trabzonspor'a ilk olarak 2018-19 sezonunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer oldu. Bordo-mavili takımda kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı futbolcu, 2021-22 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden biri oldu. 2022-23 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olan deneyimli oyuncu, bordo-mavili taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Nwakaeme, 2024-25 sezonunda Trabzonspor'a dönerek ikinci döneminde de takımın önemli isimlerinden biri olarak forma giydi.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu performansla kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasında yer aldı. Bordo-mavili formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı futbolcu, attığı kritik goller, yaptığı asistler ve bireysel performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Özellikle hücumdaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve maçlara yaptığı skor katkısıyla Trabzonspor'un son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

NWAKAEME'YE GÖREV

Trabzonspor'daki ikinci döneminde geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Nwakaeme, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde şöyle demişti:

“"Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var."”