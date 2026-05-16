Haberler Futbol

Trabzonspor'dan Giresun Sanayispor karşısında 10 gollü galibiyet

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor sahasında Giresun Sanayispor'u 10-0 yendi.

AA AA
Trabzonspor'dan Giresun Sanayispor karşısında 10 gollü galibiyet
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor ile Giresun Sanayispor karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili takım 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

10 GOLLÜ GALİBİYET

Trabzonspor'un gollerini 6, 13, 62, 63 ve 88. dakikalarda Donjeta Halilaj, 39 ve 41. dakikalarda Azra Ardos, 60, 82 ve 83. dakikalarda Natalia Olekszkiewicz kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)