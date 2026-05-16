Trabzonspor'dan Giresun Sanayispor karşısında 10 gollü galibiyet

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor ile Giresun Sanayispor karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili takım 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

10 GOLLÜ GALİBİYET

Trabzonspor'un gollerini 6, 13, 62, 63 ve 88. dakikalarda Donjeta Halilaj, 39 ve 41. dakikalarda Azra Ardos, 60, 82 ve 83. dakikalarda Natalia Olekszkiewicz kaydetti.