Trabzonspor'dan Giresun Sanayispor karşısında 10 gollü galibiyet
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor sahasında Giresun Sanayispor'u 10-0 yendi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor ile Giresun Sanayispor karşı karşıya geldi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili takım 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.
10 GOLLÜ GALİBİYET
Trabzonspor'un gollerini 6, 13, 62, 63 ve 88. dakikalarda Donjeta Halilaj, 39 ve 41. dakikalarda Azra Ardos, 60, 82 ve 83. dakikalarda Natalia Olekszkiewicz kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)