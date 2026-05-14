Trabzonspor'dan kupa finali için TFF'ye başvuru

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 18. kez finale yükseldi.

Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale adını yazdırdı.

TRABZONSPOR'DAN TALEP GELDİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili kulübün, final karşılaşmasının oynanacağı Antalya Stadı'nın değiştirilmesi yönünde TFF'ye resmi talepte bulunacağı öğrenildi.

FİNAL 22 MAYIS'TA ANTALYA'DA

Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Finalde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

TFF TALEBİ DEĞERLENDİRECEK

Antalya'nın, Konya'ya daha yakın olduğu için Karadeniz ekibinin stat değişikliği talebinde bulunacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Trabzonspor'un talebini değerlendirdikten sonra kararını açıklayacağı ifade edildi.