Trabzonsporlu Arseniy Batagov dünyaevine girdi

Trabzonspor'un savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, özel hayatında da mutluluğa adım attı.

Ukraynalı futbolcu, uzun süredir birliktelik yaşadığı Elizaveta Zolotova ile dünyaevine girdi.

COMO GÖLÜ'NDE ROMANTİK DÜĞÜN

Genç çift, İtalya’nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen düğün töreninde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla evlendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü bölgede düzenlenen törende, çiftin mutluluğu dikkat çekti.

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Batagov ve Zolotova, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken paylaşımlar, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Trabzonsporlu futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarlar da genç çifte tebrik mesajları gönderdi.