Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai'den tepki çeken paylaşım

Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyan Trabzonspor'da top koşturan Christ Inao Oulai'den olay olacak paylaşımlar geldi.

Fildişi Sahilli futbolcu, havaalanında yaşadığı tahmin edilen bir problem üzerine Instagram hesabından "You Turks are racists" ("Siz Türkler ırkçısınız") ifadelerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.

"SİZ TÜRKLER IRKÇISINIZ"

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyada yayılması sonrası futbolseverler tepki gösterirken olay, Trabzonspor camiasında da gündem oldu.

Trabzonspor'un genç futbolcusu, yaptığı paylaşımları kısa süre içinde sildi.