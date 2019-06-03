Trafik kazaları sürücü hatasından kaynaklanıyor

Türkiye’nin 2018 yılındaki trafik kazaları istatistikleri oldukça üzücü.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden yola çıkılarak derlenen bilgilere göre durum şöyle:

ÖLENLER, YARALANLAR...

2018’de Türkiye’de yaklaşık 1.3 milyon trafik kazası yaşandı. Bunların 186 bin 532’si ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanırken, bu kazalarda 6 bin 675 kişi hayatını kaybetti, 307 bin kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ HATASI YÜZDE 90 SEVİYESİNDE

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 kusura bakıldığında yüzde 89.5’inin sürücü, yüzde 8.4’ünün yaya, yüzde 0.9’unun yolcu, yüzde 0.6’sının taşıt ve yüzde 0.6’sının yol kaynaklı olduğu görüldü.

2018 yılındaki kazalarda ölenlerin yüzde 42.9’u sürücü, yüzde 34.9’u yolcu, yüzde 22.2’si yayalardan oluştu.

Kazalarda ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75.9’unun erkek, yüzde 24.’inin kadın, yaralananların yüzde 67.8’inin erkek, yüzde 32.2’sinin kadın olduğu görüldü.

2048 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53.2’si otomobil, yüzde 15.5’i motosiklet, yüzde 15.3’ü kamyonet, yüzde 3’ü minibüs, yüzde 2.5’i kamyon, yüzde 2.3’ü çekici, yüzde 2.2’si otobüs, yüzde 1.1’i traktör ve yüzde 4.9’u diğer taşıtlardan oluştu.

GÜNDÜZ KAZALARI DAHA FAZLA

Türkiye’nin karayolu ağında 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 67.7’si gündüz, yüzde 29.7’si gece ve yüzde 2.6’sı alacakaranlıkta oldu.