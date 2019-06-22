Trafik magandalarının darbettiği Halit Ergenç ifade verdi

Haziran ayının başlarında Halit Ergenç, trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Yoldan geçen bir vatandaşında kamerasına yansıyan saldırıdan sonra Ergenç, savcılığa başvurdu.

Halit Ergenç’e trafikte saldırının görüntüleri ARŞİV

"YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Yakışıklı oyuncu, polise verdiği ifadede olayın 1 Haziran günü yaşandığı belirterek şunları söyledi:

“Aracımla Ulus’ta ilerlerken bir kamyonetin araçları sıkıştırarak makas attığını aynadan gördüm. Acemi olabileceğini düşünerek frene bastım. Bir süre sonra sürücüsü aracını aracımın önüne kırdı. Fren yaparak durmak zorunda kaldım. Bu sırada kamyonetten inen sürücünün yanındaki kişi ‘Ne yapıyorsun, kaza mı yaptıracaksın’ dedi. Ben de ‘Hayır, sen ne biçim araba kullanıyorsun’ diye karşılık verdim. Karşı taraf küfür etmeye başlayınca ‘Düzgün konuşun’ dedim. Çıkan arbedede küfürlerine devam eden kamyonet sürücüsünün yeğeni, arkamdan gelerek aniden yüzüme yumruk attı. Tehdit ve hakarette bulunan bu kişilerden şikâyetçiyim.”

"BU BURADA BİTMEZ' DEDİ"

Halit Ergenç’in şikâyeti üzerine kamyonet sürücüsü ile yeğeni hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca “Hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Mahmut A. “Siyah renkli cipe arkadan yaklaşmıştık. Geçmek isterken önümüze kırarak engelledi. Aracın sol tarafından geçmek istediğimizde ise tekrar önümüze kırarak bizi sıkıştırdı. Tam viyadüğün üzerine çıktığımızda önünde gitmesine engel bir durum olmamasına rağmen frene bastı. Kaza yapmamıza sebebiyet verecekti. Durduk, tartışmaya başladık. ‘Bu burada bitmez’ dedi. Arbede yaşandı. Bu şahsa kimin vurduğunu görmedim. Üzerime atılı suçu kabul etmem” dedi.

"ELİM ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Yeğeni ise kendisini şu sözlerle savundu: “Halit Ergenç üzerimize geldi. Birbirimize yaklaştığımız sırada kalabalık araya girdi ve kısa bir arbede yaşandı. Bu sırada elim bu şahsa çarpmış olabilir.”

Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

