Trafik sigortasında 'aracı dönemi' bitiyor: Değişim yarın başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin 12 Haziran tarihli sayısında yayımlanmıştı.

Söz konusu tebliğ, yarın itibarıyla uygulamaya alınacak.

Son yıllarda zorunlu trafik sigortasında özellikle araç değer kaybı tazminatları konusunda sigortalılar, sigorta şirketleri ve çeşitli aracı yapılar arasında uyuşmazlıklar yaşanıyordu.

MALİYET ARTIŞI DURDURULACAK

Değer kaybı taleplerinin ayrı bir süreç olarak yürütülmesi, farklı eksper raporlarının düzenlenmesi ve yüksek komisyon talep eden bazı aracı yapıların devreye girmesi, süreci uzatarak maliyetleri de artırıyordu.

Bu sorunların giderilmesi amacıyla SEDDK, hasar süreçlerini sadeleştirmeyi, standartlaştırmayı ve sigortalının sisteme doğrudan erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

UYUŞMAZLIKLAR AZALTILACAK

Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) göre, yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatının ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanması, hasar başvurularında doğrulanmış iletişim bilgisinin kullanılması ve uyuşmazlıkların azaltılması hedefleniyor.

Sektör açısından en önemli beklenti ise değer kaybı kaynaklı tahkim ve dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün zaman içinde sigortalılara olumlu yansıması olacak.

MADDİ HASAR BAŞVURUSU DEĞER KAYBINI DA KAPSAYACAK, HESAPLAMALAR STANDARTLAŞACAK

Düzenlemenin en önemli değişikliği, araç değer kaybı süreçlerinde görülüyor.

Yeni sistemde trafik kazası sonrasında maddi hasarı inceleyecek eksper, merkezi atama sistemiyle belirlenecek. Aynı eksper hem araç hasarını hem de araç değer kaybını tek rapor içerisinde değerlendirecek. Sigortalının ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Maddi hasar başvurusu, değer kaybı talebini de kapsayacak. Bu sayede ikinci bir eksper atanmasına ve yeni bir dosya açılmasına ihtiyaç duyulmayacak.

HESAPLAMALARDA ORTAK KRİTERLER ESAS ALINACAK

Ayrıca araç değer kaybı hesaplamalarında ortak kriterler esas alınacak. Eksperler, hesaplama yaparken aracın markası, model yılı, kullanım durumu, hasarın niteliği, hasar gören parçalar ve aracın piyasa özellikleri gibi kriterleri dikkate alacak.

Söz konusu standart yaklaşımın, farklı hesaplamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkları azaltması bekleniyor.

SİGORTA ŞİRKETİNE DOĞRUDAN ULAŞILABİLECEK, TAZMİNAT SÜRECİ ŞEFFAFLAŞACAK

Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar, değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyonlar talep edebiliyordu.

Yeni sistemle birlikte ise değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Hak sahipleri, sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Bu yaklaşımın hem vatandaş üzerindeki mali yükü azaltması hem de haksız kazanç alanlarını daraltması amaçlanıyor.

Bununla birlikte eksper raporunun sigorta şirketine ulaşmasının ardından şirket, hesaplanan değer kaybı tutarını hak sahibine bildirecek.

Ayrıca e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar, süreç hakkında doğrudan bilgilendirilecek. Bilgilendirme mekanizmasının güçlendirilmesiyle hak sahipleri süreci daha yakından takip edebilecek. Tazminat süreci de daha şeffaf hale gelecek.

SAĞLIK TEMİNATLARI

Öte yandan sağlık teminatları konusunda da çeşitli netleştirmeler yapıldı. Trafik kazası sonucu oluşan tedavi giderleri, SGK tarafından karşılanmaya devam edecek. Geçici iş göremezlik ödemeleri, trafik sigortasının sakatlık teminatından karşılanacak.

Sürekli sakatlık tazminatları, sakatlanma teminatı kapsamında ödenecek. Sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrasındaki bakıcı giderleri sağlık giderleri teminatı kapsamında değerlendirilecek.

Bu düzenlemelerle uygulamadaki görev ve sorumluluk alanlarının daha açık şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.

ONARIMLARDA ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK

Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi.

Ancak orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirme imkanının bulunmaması veya araç sahibinin onay vermesi durumlarında yeniden kullanılabilir ya da eş değer parçaların kullanılmasına imkan tanınacak. Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise parçanın onarımı mümkün değilse yeniden kullanılabilir veya eş değer parça ile değiştirilebileceği belirtiliyor.

Eş değer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesi, onarım kalitesine ilişkin belirsizliklerin azaltılmasını amaçlıyor.

Araç değer kaybı uyuşmazlıkları, sigorta tahkim sistemine taşınan dosyaların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyordu. Yeni düzenlemeyle tek eksper uygulaması, standart hesaplama yöntemi, aynı başvuruda hem onarım hem de değer kaybı ihbarının yapılmış sayılması, mağdurun doğrulanmış telefon numarasının kullanılması ve süreçlerin dijitalleşmesi sayesinde vatandaşların tazminata daha hızlı ve şeffaf şekilde erişmesi hedefleniyor. Böylece uyuşmazlıkların ve yargılama maliyetlerinin azalması bekleniyor.

AĞIR HASARLI ARAÇLARA BELGE ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle ağır hasarlı araçlara ilişkin tazminat ödemelerinde belge şartı getirildi.

Buna göre, eksper raporuyla aracın ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine sunulmadan tazminat ödenemeyecek.

Bu düzenleme, 1 Temmuz 2025 itibarıyla uygulanmakta olup Genel Şart diğer düzenlemelerle uyumlu hale getirildi.

OLAY YERİNİ TERK ETMEYE İLİŞKİN RÜCU HÜKMÜ NETLEŞTİRİLDİ

Ayrıca sigorta şirketinin rücu hakkına ilişkin olay yerini terk etme hükmü yeniden düzenlendi. Buna göre, can güvenliğinin sağlanması amacıyla olay yerinden uzaklaşılması ile bedeni yaralanmalı trafik kazalarında tedavi veya yardım amacıyla sağlık kuruluşuna gidilmesi gibi zorunlu haller, rücu sebebi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu haller dışında olay yerinin terk edilmesi veya kazanın oluş koşullarına ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesine aykırı davranılması halinde ise sigorta şirketi, mağdura ödediği tazminatı kazada kusurlu olan sigortalısına rücu edebilecek.

SEKTÖR OLUMLU ETKİ BEKLİYOR

Düzenlemenin sigortalılar açısından beklenen etkileri arasında hasar ve değer kaybı süreçlerinin hızlanması, tazminata erişimin kolaylaşması, aracılara duyulan ihtiyacın azalması, süreçlerin daha şeffaf hale gelmesi, onarım kalitesine ilişkin güvenin artması ve sigortalının haklarına doğrudan ulaşmasının kolaylaşması yer alıyor.

Sektör açısından da hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin artması, eksper ve tazminat süreçlerinin standartlaşması, uyuşmazlık maliyetlerinin azalması, tahkim ve dava süreçlerinin azalması, sigorta sistemine duyulan güvenin güçlenmesi ve uzun vadede maliyetlerdeki düşüşün primlere olumlu yansıması bekleniyor.