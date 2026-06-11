Trafikte hayat kurtaran yazısız kural: Sürücüler cam kenarına bu yüzden beyaz bez koyuyor

Gelişen araç teknolojilerine ve dijital yardım uygulamalarına rağmen, trafikte yüzyıllardır değişmeyen bazı geleneksel işaretler geçerliliğini korumaya devam ediyor.

Bunlardan en önemlisi de yol kenarında duran bir aracın camına sıkıştırılmış ya da bağlanmış beyaz bezler.

Çoğu sürücünün anlamını bilmeden yanından geçip gittiği bu bezler, aslında trafikteki diğer sürücülere ve acil servis ekiplerine verilen çok net bir mesaj barındırıyor.

Beyaz bez ne anlama geliyor?

Trafik literatüründe camdan sallanan beyaz mendil genellikle acil bir "tıbbi müdahale" veya hastaneye yetişme çabası olarak bilinir.

Ancak yol kenarına çekilmiş bir aracın camına sabitlenmiş beyaz bez, o aracın büyük bir teknik sorun yaşadığını ve sürücüsünün yardım beklediğini gösterir.

Bu işaret, aracın oraya keyfi olarak bırakılmadığını veya terk edilmediğini, resmi bir yardım sürecinin başladığını ya da beklendiğini anlatır.

Neden özellikle “beyaz" renk

Bu geleneksel yardım çağrısında rengin beyaz seçilmesi tesadüf değil. Beyaz, gün ışığında ve uzak mesafelerde sürücülerin en kolay fark edebileceği, diğer trafik işaretleriyle karışma ihtimali en düşük olan renktir.

Aynı zamanda psikolojik olarak "barış ve nötr olma" durumunu simgeler. Bu da yoldan geçen diğer insanlara araçta tehlikeli, agresif veya şüpheli bir durum olmadığını, sadece masum bir yardım talebi bulunduğunu net bir şekilde aktarır.

Sürücüler yanlarında beyaz bir kumaş olmasa bile, aynı dikkat çekici etkiyi yaratması için beyaz bir plastik poşet ya da açık renkli bir giysiyi de camdan sarkıtabilirler.