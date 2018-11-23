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Traktöre ters binen Ankaralı Nasreddin Hoca

Ankara'da ters oturduğu traktörü, şehirlerarası yolda geri geri kullanan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İHA | 23.11.2018 - 03:54..
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Şereflikoçhisar ilçesinde gündüz saatlerinde kaydedilen görüntüye, geri geri yol alan bir traktör üzerindeki yaşlı adam yansıdı. Ankara-Aksaray karayolunda Şereflikoçhisar Sanayi Sitesi istikametinde seyreden traktör üzerindeki yaşlı adamın, yön tekerleri arkada kalan aracı kontrol etmekte güçlük çektiği görüldü.

TIRIN ALTINDA KALACAKTI

Emniyet şeridinde zikzaklar çizerek ilerlerken başka bir araçta seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan traktörün, yoldan geçen bir tırın altında kalmaktan son anda kurtulması da görüntüde yer aldı. Aynaları olmayan traktörle adeta ölüm yolculuğu yapan yaşlı adam, daha sonra sanayi sitesine ayrılan yoldan sağa dönerek gözden kayboldu.

Traktöre ters binen Ankaralı Nasreddin Hoca

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