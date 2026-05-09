Trakya’da yağış bereketi: Üreticiler rekor verim umudunda

Trakya’da son aylarda etkili olan yağışlar, tarım arazilerine adeta can suyu oldu. Geçen yıla kıyasla hem miktar hem de aylara dağılım bakımından daha dengeli gerçekleşen yağışlar, özellikle kışlık ürünlerde gelişimi olumlu etkiledi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde alınacak yeni yağışlarla birlikte bazı bölgelerde rekor seviyede verim elde edilebileceğine dikkat çekiyor.

KIŞLIK ÜRÜNLERDE TABLO OLUMLU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, bölgede tarımsal üretimin şu an için oldukça iyi seyrettiğini söyledi.

Başer, Trakya’da özellikle buğday, arpa ve kanola gibi kışlık ürünlerin sağlıklı gelişim gösterdiğini belirterek, “Bu yıl kışlık ürünlerde ciddi bir problem görünmüyor. Şu anki tabloya baktığımızda verim açısından oldukça iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“YAĞIŞIN DENGELİ DAĞILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Tarımda yalnızca yağış miktarının değil, yağışların zamana yayılmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Başer, bu yılın en önemli avantajlarından birinin yağışların düzenli gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Bitki gelişimi açısından bu durumun büyük katkı sağladığını vurgulayan Başer, “Şu saatten sonra hiç yağış olmasa bile belirli bir verim seviyesinin üstüne çıkılacağını düşünüyorum. Ancak önümüzdeki 10 gün içinde yeni yağışlar alınırsa bazı alanlarda rekor verimler görülebilir” diye konuştu.

UZMANLARDAN SICAKLIK UYARISI

Olumlu tabloya rağmen tarımın her zaman risk taşıdığına dikkat çeken Başer, özellikle ani sıcaklık değişimlerinin üretimi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Çiçeklenme döneminde yaşanabilecek aşırı sıcak hava dalgalarının ürün kalitesini ve verimi düşürebileceğini ifade eden Başer, üreticilerin hava koşullarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

YAĞIŞLAR HASTALIK RİSKİNİ DE ARTIRDI

Yağışların ürün gelişimine katkı sağladığını ancak bazı hastalıkların görülme riskini de artırdığını kaydeden Başer, özellikle yoğun nem oluşan dönemlerde bitki hastalıklarının doğal olarak artış gösterebildiğini dile getirdi.

Buna rağmen yazlık ürünlerde şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığını belirten Başer, “Yağışlar, yazlık ürünlerin çıkış döneminde olumsuzluk oluşturmadı. Önümüzdeki süreçte de yağışlar devam ederse bütün ürünlerde oldukça verimli bir sezon yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bölgedeki üreticiler de yağışlardan memnun. Çiftçi Mustafa Yıldız, bu yıl yağışların geçen sezona göre daha fazla olduğunu belirterek, tarlalardaki gelişimin umut verdiğini söyledi.

Verim beklentilerinin yükseldiğini ifade eden Yıldız, “Geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Bu yıl yağışlar zamanında geldi. Şimdilik ürünler çok iyi görünüyor” dedi.