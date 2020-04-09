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Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

Aydın'da 3 gün önce evinin banyosunda, boğazı kesik, iple tavana asılı cansız bedeni bulunan trans bireyin, ölümünden kısa süre önce paylaşım yaparak, bir kişinin adını verdiği ortaya çıktı.

DHA |
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Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

23 yaşındaki trans birey Eduard Grosu'nun Aydın'ın Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine, polise haber verildi.

6 Nisan akşamı adrese gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

İPLE TAVANA ASILI BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Grosu'yu, iple tavana asılı halde buldu. Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı.

Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

2 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Cesedin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken, komşuları, trans bireyin en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheler üzerine polis, Grosu'nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu'nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine 'Beni A.O. öldürdü' yazarak, telefonundaki WhatsApp'ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı.

Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis, A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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