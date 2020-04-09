Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

23 yaşındaki trans birey Eduard Grosu'nun Aydın'ın Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine, polise haber verildi.
6 Nisan akşamı adrese gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.
İPLE TAVANA ASILI BULUNDU
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Grosu'yu, iple tavana asılı halde buldu. Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı.
2 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Cesedin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken, komşuları, trans bireyin en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söyledi.
SOSYAL MEDYA HESABI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Şüpheler üzerine polis, Grosu'nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu'nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine 'Beni A.O. öldürdü' yazarak, telefonundaki WhatsApp'ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı.
Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis, A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.