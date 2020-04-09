Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi

Denizli’de girdiği caminin lavabosundaki muslukları çalan hırsız, mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediğini söyledi.

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Müge Boz: Bu çocuk kime benziyor

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz, kızı Vina ile pozunu paylaşıp ve takipçlerine bir şey sordu.