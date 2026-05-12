Transformers gerçek oldu: Çinli Unitree devasa robotu GD01'i tanıttı

Bilim kurgu filmlerindeki sahneler, Çinli robotik firması Unitree Robotics sayesinde tamamen gerçeğe dönüştü.

Şirket, iki ayaklı yürüyüşten dört ayaklı sürünme pozisyonuna pürüzsüz bir şekilde geçebilen yeni nesil bir robot tanıttı.

Transformers filmlerindeki ünlü Autobot karakterlerini andıran bu heyecan verici yeni makine, GD01 adını taşıyor.

Yüksek mukavemetli alaşımdan üretilen bu cihaz, özellikle sivil ulaşım alanında güvenle kullanılmak üzere tasarlandı.

Unitree tarafından paylaşılan teknik bilgilere göre bu devasa robot, içindeki pilotuyla birlikte toplam 500 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

FİYATI 500 BİN DOLARI AŞIYOR

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu yenilikçi makinenin başlangıç fiyatı yaklaşık 573 bin ABD doları olarak belirlendi.

TRANSFORMERS FİLMLERİNİ ARATMAYAN YETENEKLERİ VAR

Şirketin yayınladığı son derece etkileyici tanıtım videosunda, GD01 modelinin olağanüstü yetenekleri tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor.

Videoda gövdesindeki özel kokpitte bir pilot taşıyan dev robotun kusursuz bir insansı yürüyüş sergilediği açıkça görülüyor.

İnsansı formdayken sahip olduğu inanılmaz gücü gösteren makine, devasa mekanik eliyle kalın bir tuğla duvarı kolayca deviriyor.

Bu hamlenin hemen ardından şasisini mekanik bir sistemle yeniden yapılandırarak dört ayak üzerinde hareket edeceği sürünme pozisyonuna geçiş yapıyor.

Geliştirici şirket Unitree, bu donanımlı ürünü dünyanın seri üretime geçen ilk dönüştürülebilir mekası olarak tanımlıyor.

Yeni GD01 modeli, Hangzhou şehrinde kurulan şirketin hızla büyüyen inovasyon portföyünü çok daha geniş bir alana taşıyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER ABD'Lİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

Bu dev meka robotun tanıtımı, Çinli üreticilerin küresel robotik pazarında ABD'li rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurduğu güncel bir döneme denk geliyor.

Çinli teknoloji firmaları daha düşük üretim maliyetleri ve hızlı ölçeklendirme avantajlarıyla sektörü domine etmeye başladı.

Pazar araştırma şirketi Omdia'nın teknoloji dünyasıyla paylaştığı son veriler, bu kıyasıya rekabetteki güncel tabloyu net bir şekilde özetliyor.

Bu rapora göre, 2025 yılında gerçekleşen küresel insansı robot satışlarının neredeyse yüzde 90'lık gibi büyük bir kısmını Çinli şirketler üstlendi.

Konuyla ilgili süreçlere hakim kaynaklar, South China Morning Post gazetesine verdikleri demeçlerde Unitree'nin satış başarılarına özellikle dikkat çekiyor.

Açıklanan bilgilere göre Çinli şirket sadece geçen yıl beş buçuk binden fazla insansı robotun sevkiyatını başarıyla tamamladı.

Aynı rekabet döneminde Tesla, Figure AI ve Agility Robotics gibi pazarın önde gelen ABD'li şirketlerinin satış rakamları oldukça sınırlı kaldı.

Omdia verilerine göre bu ünlü firmaların her biri bahsi geçen dönemde sadece yüz elli adet insansı robot sevkiyatı yapabildi.

Çin tesislerinde üretilen insansı robotlar, Batılı teknoloji devlerinin piyasaya sürdüğü benzer modellere kıyasla tüketiciye çok daha uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

Sektördeki en iyi örneklerden biri olan Unitree'nin giriş seviyesi insansı robotu R1, yaklaşık 6 bin ABD dolarından alıcı buluyor.

Bir diğer Çinli rakip firma AgiBot'un piyasaya sunduğu daha basitleştirilmiş bir model ise pazarda 14 bin ABD doları civarında bir etiket taşıyor.

Tesla şirketinin başarılı CEO'su Elon Musk ise Optimus isimli insansı robotlarının nihai perakende fiyatının 20 ila 30 bin ABD doları arasında olacağını tahmin etmişti.

Unitree şirketi geliştirdiği R1 ve G1 serisi insansı robotlarının yanı sıra Go2 ismini verdiği robot köpeğini de uluslararası arenada aktif olarak satışa sunuyor.

Bu teknolojik ürünler perakende devi Alibaba'nın dünyaca ünlü alışveriş platformu AliExpress üzerinden küresel müşterilerin kapısına kadar ulaşıyor.

Şirketin iç işleyişine yakın kaynaklar Unitree'nin küresel pazarda satış rakamlarını artırmak için çok daha büyük hedeflere odaklandığını ifade ediyor.

İddialı üreticinin ihracat stratejilerinde özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi yüksek potansiyele sahip gelişmiş pazarları hedeflediği belirtiliyor.

UNITREE'NİN GELECEĞİ

Çin yapımı yüksek teknolojili robotlar artık sadece fabrikalarda değil uluslararası havaalanları gibi kalabalık lojistik merkezlerinde de boy gösteriyor.

Havacılık sektörünün devlerinden Japan Airlines, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bagaj ve kargo işlemleri için Unitree ve UBTech Robotics'in geliştirdiği robotlarla yeni bir deneme süreci başlattı.

Küresel büyüme stratejisini hız kesmeden sürdüren Unitree, insansı robotik teknolojilerine ve üretim hatlarına yaptığı mali yatırımları ciddi oranda artırıyor.

Şirket yönetimi, bu dev yatırımlara yeni finansmanlar sağlamak amacıyla geçtiğimiz mart ayında Şanghay'ın Yıldız Pazarı'nda resmi halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.

Başarılı teknoloji firması başlattığı bu halka arz süreciyle birlikte, kasasına 600 milyon dolardan fazla taze bir fon koymayı planlıyor.

Elde edilmesi hedeflenen bu devasa fonun yüzde 85'lik kısmının doğrudan yeni ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılacağı vurgulanıyor.