Trende unutulan eşyalar açık artırma ile satışa çıkıyor: İşte ihale tarihi

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan yüzlerce eşya, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor.

Kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından titizlikle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarında muhafaza edilen bu ürünler, yasal bekleme süresinin dolmasıyla birlikte ihale yoluyla yeni sahiplerini bulacak.

Bozulabilir gıdalar dışındaki tüm kategorize edilmiş eşyaların yer alacağı bu dev satışta, dron takımlarından mutfak robotlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi meraklılarını bekliyor.

İhale sürecinin yeri ve saati de belli oldu.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda düzenlenecek ihale ile alıcı bulacak.

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerin yanı sıra Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar, kategorilerine göre satışa sunulacak.

Açık artırmada elektronik ürünlerden kıyafete kadar birçok farklı eşya yer alacak.

TELEFON, TABLET, KULAKLIK…

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yayımlanacak listelerde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil kategorilerindeki ürünler yer alacak.

Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi cihazlar satışa çıkarılırken, karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri bulunacak.

Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış ya da temiz durumdaki ürünler satışa sunulacak.

Ürün listeleri bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.