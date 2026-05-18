Trendyol’da satıcılar, bahar talebinde büyük bir artış yaşadı

Trendyol’un Nisan ayı alışveriş verilerine göre; müşteriler, baharla birlikte hem gardıroplarını hem yaşam alanlarını yenilemeye başladı.

Mezuniyet ve davet sezonunun yaklaşmasıyla abiye ve mezuniyet elbiselerinde siparişler, mart ayına göre yüzde 48 yükseldi. Nisan ayında bahçe ve balkon alışverişleri baharın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Türkiye genelinde bahçe takımı siparişleri yüzde 67, bahçe aydınlatması yüzde 65, çitler ise yüzde 60 arttı. 24-26 Nisan tarihleri arasındaki Bahçe Günleri kampanyasında ise “kendin yetiştir” trendi öne çıktı. Çiçek tohumu, torf ve bitki bakım ürünleri en çok satılanlar arasında yer aldı.

Nisan ayında bahar alışverişinin etkisi özellikle moda, kozmetik, kişisel bakım ve yaşam alanlarına yönelik kategorilerde hissedildi. Trendyol verilerine göre ay boyunca en çok sipariş verilen kategoriler arasında T-shirt, kapak ve kılıf, sneaker, yüz kremi, pantolon, yüz güneş kremi, parfüm, bluz, elbise ve çorap yer aldı. Sezon geçişinin etkisi, artış gösteren kategorilerde de kendini gösterdi. Mart ayına kıyasla T-shirt siparişleri yüzde 8, yüz güneş kremi siparişleri yüzde 21, güneş gözlüğü siparişleri yüzde 13 arttı.

MEZUNİYET VE DAVET SEZONU ALIŞVERİŞE YANSIDI

Mezuniyet ve davet sezonunun yaklaşmasıyla abiye ve mezuniyet elbiselerinde yüzde 48’lik artış yaşanırken, klasik topuklu ayakkabı ve terlik kategorilerinde de yükseliş görüldü. Trendyol’da en çok aranan kelimeler arasında “elbise”, “çanta”, “kadın elbise”, “bluz”, “ceket”, “pantolon”, “etek” ve “abiye elbise” gibi sezon geçişine işaret eden aramalar yer aldı.

BAHÇE VE BALKONLARDA "KENDİN YETİŞTİR" TRENDİ ÖNE ÇIKTI

Bahar alışverişinin en dikkat çekici başlıklarından biri bahçe ve balkon kategorilerinde yaşanan hareketlilik oldu. Nisan ayında Türkiye genelinde bahçe takımı siparişleri yüzde 67, bahçe aydınlatması yüzde 65, çitler yüzde 60 arttı. Saksılık, aşılı meyve fidanları, tohumlar, bitki ve tohum kategorisi ile torf ve topraklar da artış gösteren kategoriler arasında yer aldı.

24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Bahçe Günleri kampanyasında ise “Kendin Yetiştir” trendi öne çıktı. Kampanyada en çok satılan bahçe ürünleri arasında kadife çiçeği tohumu, Bodrum papatyası tohumu, yıldız çiçeği tohumu, iç mekan bitki toprağı, torf, gübre, bitki bakım ürünleri, dekoratif sarmaşık ve balkon çiti yer aldı.

GÜNEŞ KREMİ, PARFÜM VE BAKIM ÜRÜNLERİ BAHAR SEPETLERİNDE YERİNİ ALDI

Nisan ayında kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine de ilgi arttı. Yüz güneş kremi, parfüm, yüz kremi, kolajen, deodorant ve vücut spreyi öne çıkan kategoriler olurken kolajen tablet, kadın parfümü, maskara, saç bakım şampuanı, tonik ve güneş kremi en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Nisan ayında en çok alışveriş yapılan iller sıralamasında İstanbul, ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep takip etti.