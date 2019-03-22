Troya iki tırla Rusya yoluna çıktı

Dünyanın en önemli sahnelerinden 1,5 asırlık Bolşoy, 8 Nisan Pazartesi akşamı, tamamı Türk sanatçılardan oluşan bir Türk operasına ev sahipliği yapacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve ünlü balet Tan Sağtürk'ü aynı sahnede buluşturan, Türkiye'deki tüm temsillerinde kapalı gişe oynayan eser, bu kez 2 bin 500 kişilik Bolşoy Sahnesi'nde yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AÇILIŞI PUTİN VE ERDOĞAN YAPACAK

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışının da yapılacağı Troya'nın gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Bolşoy'da olması bekleniyor.

TIRLARLA GÖNDERİLECEK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, bu önemli gece için hazırlıklarını sürdürürken, ünlü Truva atının da aralarında bulunduğu dekorlar, kostüm ve aksesuarlarla teknik ekipman, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Macunköy'deki deposundan tırlara yüklendi.

YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK

Troya'nın malzemelerini taşıyan tırlar, 10 gün sonra Bolşoy Tiyatrosu'na ulaşacak. 60 kişilik teknik ekip de dekorları kurmak ve gerekli hazırlıklar için Rusya'ya gidecek.