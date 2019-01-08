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Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

Çanakkale'de bulunan Troya Antik Kenti, geçen yıl 531 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi.

AA | 08.01.2019 - 09:27..
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UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, 2018'in 'Troya Yılı' ilan edilmesiyle dünya genelinde düzenlenen tanıtım çalışmalarıyla ilgi odağı haline geldi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Bu yıl 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla, hem Çanakkale hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olan Troya, son 10 yılın rekorunu kırarak, yerli ve yabancı konuklar için ilgisini çekmeyi başardı.

Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KÜLTÜR MERKEZİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Antik Kenti'nin, Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Dokuz, "Baktığınız zaman 2008'den bu yana ziyaretçi sayımız ortalama 300 binlerden 500 bin barajına çıktı. Geçen yıl ise 531 bin 530 kişi antik kenti gezme fırsatı yakaladı. Bu rakam da son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı. Bunun dışında Assos Ören Yeri ve Apollon Smintheus Ören Yeri de turistlerden ilgi gördü." dedi.

Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

GİRİŞ ÜCRETLERİ

Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti'ne giriş ücretinin 35, Assos Ören Yeri'ne giriş ücretinin 15 ve Apollon Smintheus Ören Yeri'ne giriş ücretinin ise 6 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

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