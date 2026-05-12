TRT 1’in sevilen dizisi için yolun sonu: Final kararı resmen açıklandı

Ayvalık’ın büyüleyici atmosferinde çekilen ve başrollerini Burak Serdar Şanal ile Buse Meral’in paylaştığı "Cennetin Çocukları" için yolun sonu göründü.

Yeni sezon planları yapılmasına rağmen reytinglerde bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan Motto Prodüksiyon imzalı dizi, yayın hayatına veda ediyor.

Dün akşam 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi için geri sayım başladı. Sevilen proje 4 bölüm sonra ekran yolculuğunu tamamlayacak.

36. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı dizi, yapılan köklü hikaye ve kadro değişikliklerine rağmen izleyici kitlesini konsolide edemedi.

Soner Caner’in yönetmen koltuğunda oturduğu proje, 36. bölümüyle izleyicisine son kez veda edecek.