Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Görev süresi dolan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı getirildi.

Bilimsel ve akademil alanda birçok başarıya imza atmış olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın hayatı ve kariyerine dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? İşte biyografisi...

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Mehmet Zahid Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Prof. Dr. Sobacı, evli ve iki çocuk babası olan Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in görev süresinin dolmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin yayımlanan kararla TRT Genel Müdürü oldu.