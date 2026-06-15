Trudeau, Kanada maçı yerine sevgilisi Katy Perry'nin sahne aldığı ABD maçına gitti: Erkek arkadaşlık görevim

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde tepkilerin hedefinde.

Trudeau, Dünya Kupası'nda Kanada'nın ilk maçı sırasında sevgilisi Katy Perry'nin sahne aldığı ABD maçını tribünde izlemesi nedeniyle eleştiriliyor.

SEVGİLİSİNİ SEYRETTİ

Trudeau, Kanada'nın Bosna-Hersek ile Toronto'da 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sırasında Los Angeles'ta, sevgilisi Katy Perry’nin sahne aldığı ABD-Paraguay maçını tribünden takip etti.

ABD'deki açılış töreninde sahne alan sevgilisi Katy Perry, performansının ardından tribüne koşarak Trudeau'yu öptü. Maç boyunca çiftin birlikte vakit geçirdiği anlar ekrana yansıdı.

"ERKEK ARKADAŞLIK GÖREVİM"

Kanadalılar, sosyal medyada Trudeau'ya Kanada'ya saygısızlıkla suçlayan paylaşımlar yaptı.

Trudeau, tepkilere yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Bazen destekleyici erkek arkadaşlık görevleri çağırıyor. Ama kupayı kazanması için kimi desteklediğimi biliyorsunuz." mesajını yazdı. Trudeau, paylaşıma Kanada bayrağı emojisi de ekledi.

ARALIKTAN BERİ BİRLİKTELER

Çift, birlikteliklerini aralık ayında duyurmuştu.

Daha önce 18 yıl boyunca televizyon sunucusu Sophie Gregoire ile evli olan Trudeau'nun, bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Perry ise 2010-2012 yılları arasında İngiliz komedyen Russell Brand ile evli kalmış, ünlü oyuncu Orlando Bloom ile uzun süren ilişkisini geçen sene noktalamıştı.